Беларусь в 2020 году продолжит ограничивать рефинансирование госдолга - Минфин

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 5 ноября 2019
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:21 Власть должна уметь слышать каждого человека - Маркевич Регионы
17:17 Правительство обещает изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными Общество
17:13 Ключи от арендных квартир вручили новоселам-калийщикам в Петрикове Регионы
17:09 Сеть маршрутов для бесконтактных троллейбусов планируют расширять в Гродно Регионы
17:07 Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт к 1 декабря Экономика
16:59 Для достижения BBП в $100 млрд нужны структурные изменения - Румас Экономика
16:51 Макей представил предложения по развитию "Восточного партнерства" до 2030 года Политика
16:48 Верховный суд Испании выдал новые ордера на арест экс-советников Пучдемона В мире
16:43 В СНГ издали словарь в сфере борьбы с терроризмом Общество
16:37 В Беларуси предлагается усилить контроль за уплатой дорожного сбора Экономика
16:37 Беларусь получила право поставлять в Китай куриные субпродукты Экономика
16:31 Лучший бомбардир минского "Динамо" Дрю Шор расторг контракт с клубом, форвард Шейн Принс выставлен на драфт отказов Спорт
16:29 Детскую амбулаторию открыли в жилом районе Ольшанка в Гродно Регионы
16:27 Новую поликлинику начнут строить в Гродно в 2020 году Регионы
16:26 Предпосылок для роста цен на топливо нет - Румас Общество
16:21 Беларусь в 2020 году продолжит ограничивать рефинансирование госдолга - Минфин Экономика
16:17 Беларусь и Кипр предпринимают шаги по взаимному упрощению визового режима Политика
16:11 Проект "300 талантов для королевы" помогает привлекать детей к занятиям легкой атлетикой - Девятовский Спорт
16:09 Беларусь и Китай договариваются о расширении допуска белорусских товаров на рынок КНР Экономика
16:08 Участниками благотворительного проекта "Купаловский открывает сердца" станут около 500 детей Афиша
16:01 В парламенте считают надуманной дискуссию о своих-чужих войнах для Беларуси и РФ - депутат Политика
15:58 Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в 2020 году вырастет до Br921 Экономика
15:55 Останки неизвестного солдата перезахоронили в Могилевском районе Регионы
15:41 БРСМ начинает реконструкцию Музея молодежного движения Общество
15:39 Средняя зарплата в 2020 году составит Br1162 - Румас Экономика
15:33 От финансов до сельского хозяйства: Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты Президент
15:32 Проект по реконструкции пункта пропуска "Каменный Лог-Мядининкай" завершат в 2022 году Регионы
15:32 Маркевич взял на контроль ситуацию в многодетной семье в Барановичах Регионы
15:26 Правительство и Нацбанк готовят план мер для ускоренного роста экономики Беларуси Экономика
15:24 Бюджет на 2020 год должен заложить основу для старта новой пятилетки - Андрейченко Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
05 ноября 2019, 16:21

Беларусь в 2020 году продолжит ограничивать рефинансирование госдолга - Минфин

Максим Ермолович
Максим Ермолович

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году продолжит политику по ограничению рефинансирования госдолга. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович сегодня на встрече парламентариев с премьер-министром Сергеем Румасом и членами правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

В целях выполнения поручений главы государства по сокращению долговой нагрузки будет продолжена политика по ограничению рефинансирования государственного долга, сказал Максим Ермолович. Речь идет о том, чтобы "как минимум четверть платежей по госдолгу погашать недолговыми источниками", уточнил он.

В 2020 году на рефинансирование госдолга планируется привлечь Br4,4 млрд, в том числе Br1,4 млрд на внутреннем финансовом рынке, на внешних финрынках - Br3 млрд. "В качестве инструмента заимствований на внешних финансовых рынках предлагается использовать еврооблигации", - сказал Максим Ермолович.

По состоянию на 1 октября долг сектора органов государственного управления сложился на уровне 36% к ВВП, снизившись с начала года на 1,9 процентного пункта.

Госдолг Беларуси на конец 2020 года составит Br54,4 млрд, или 37,8% к ВВП. Министр пояснил, что рост госдолга по сравнению с 2019 годом обусловлен реализацией ряда капиталоемких проектов: строительством БелАЭС, организацией высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, которой занимается Белорусская национальная биотехнологическая корпорация.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Министерство финансов
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт к 1 декабря
Фото из архива Для достижения BBП в $100 млрд нужны структурные изменения - Румас
Максим Ермолович В Беларуси предлагается усилить контроль за уплатой дорожного сбора
Фото из архива Беларусь получила право поставлять в Китай куриные субпродукты
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Китае Беларусь и Китай договариваются о расширении допуска белорусских товаров на рынок КНР
Фото из архива Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в 2020 году вырастет до Br921
Главное
Во время встречи От финансов до сельского хозяйства: Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты
Правительство и Нацбанк готовят план мер для ускоренного роста экономики Беларуси
Макей представил предложения по развитию "Восточного партнерства" до 2030 года
От мечты к результату: 2 месяца стратегии развития женского бизнеса от профессионалов!
Топ-новости
"Кому и зачем нужно поднимать эту тему?" - Эйсмонт назвала неожиданной реакцию Медведева на слова Лукашенко
Средняя зарплата в 2020 году составит Br1162 - Румас
Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники
В Беларуси внесут изменения в стратегию по обращению с отходами до 2035 года
Правительство обещает изучить возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными
Правительство утвердило санэпидтребования к общежитиям
Власть должна уметь слышать каждого человека - Маркевич
"Штадлер Минск" показал новый электропоезд для столичной подземки
Объявлены победители "Лістападзіка-2019"
Данное человеку обещание должно быть выполнено - Маркевич
Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси
Коллективу Большого театра Беларуси представлен новый генеральный директор - Александр Петрович
Международная выставка-ярмарка "Продэкспо" соберет в Минске более 150 производителей
Андрейченко: личные приемы помогают выявить системные вопросы
Верховный суд Испании выдал новые ордера на арест экс-советников Пучдемона
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.