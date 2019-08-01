Беларусь в 2020 году сможет ввезти 20 тыс. т свинины и 10 тыс. т курятины - ЕЭК

1 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых в Евразийский экономический союз, а также объемы тарифных квот на них, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Так, для Беларуси на будущий год допустимы квоты в следующих объемах: свинина - 20 тыс. т, обваленное мясо домашних кур - 10 тыс. т, обваленное мясо индеек - 0,9 тыс. т, - пояснили в ЕЭК. - Для Казахстана квота на мясо крупного рогатого скота устанавливается в объеме 21 тыс. т, мясо птицы - 140 тыс. т. Для Кыргызстана квота на мясо крупного рогатого скота составит 5 тыс. т, свинину - 3,5 тыс. т, мясо птицы - 58 тыс. т. Для России предусмотрена квота на мясо крупного рогатого скота в объеме 570 тыс. т, мясо птицы - 364 тыс. т, молочной сыворотки - 15 тыс. т. Армения проинформировала об отсутствии необходимости установления на 2020 год тарифных квот".

Одновременно решением Коллегии ЕЭК предусмотрено, что государства - члены ЕАЭС распределят объемы тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с национальным законодательством. Их уполномоченные органы будут выдавать лицензии на импорт продукции в рамках установленных тарифных квот. Россия будет распределять объемы тарифных квот между третьими странами в соответствии с национальным законодательством и ее обязательствами в рамках ВТО.

"В пределах установленных тарифных квот допускается ввоз сельскохозяйственной продукции из третьих стран по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин по сравнению со ставками единого таможенного тарифа", - уточнили в ЕЭК.-0-