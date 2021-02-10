Беларусь в 2020 году снизила экспорт товаров и услуг на 11,7% до $37,1 млрд

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с 2019-м на 11,7% до $37,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил более $72,2 млрд, что на 14,4% меньше, чем за 2019 год. В том числе импорт составил почти $35,2 млрд (снижение на 17%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $1,92 млрд (в 2019-м отрицательное сальдо было $403 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 15,1% до $58,5 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 12,6% до $28,3 млрд, импорт - на 17,2% до $30,2 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,97 млрд (в 2019 году сальдо было также отрицательным и составляло $4,2 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг снизился на 11,2% до $13,8 млрд. Экспорт услуг сократился на 8,5% до $8,8 млрд, импорт услуг снизился на 15,7% до $4,9 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере почти $3,9 млрд (в 2019 году положительное сальдо составляло $3,8 млрд).-0-