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05 февраля 2021, 16:33

Беларусь в 2020 году увеличила контейнерные перевозки ж/д транспортом в 1,4 раза

Фото из архива
Фото из архива

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году увеличила контейнерные перевозки железнодорожным транспортом в 1,4 раза, их объем превысил 1 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"В 2020 году транспортная отрасль столкнулась с серьезным вызовом, связанным с пандемией. Беспрецедентные условия работы не могли не отразиться на выполнении целевых показателей, которые в общем сложились ниже уровня предыдущего года. В таких обстоятельствах Минтрансом совместно с предприятиями были приняты дополнительные меры по сохранению трудовых коллективов, уровня заработной платы и финансовой устойчивости организаций. В частности, работа была направлена на оптимизацию расходов, производственных процессов и снижение финансовой нагрузки, - отметили в министерстве. - Вместе с тем, реализуемый в 2020 году план мероприятий по диверсификации и привлечению дополнительных объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом позволил увеличить объемы перевозок на 6,6 млн т, обеспечить прирост в 1,4 раза контейнерных перевозок, объем которых превысил 1 млн в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ)".

Автомобильная отрасль на протяжении всей пятилетки стабильно наращивала грузооборот. В 2020 году на фоне общего сокращения перевозок автомобилисты-международники столкнулись с простоями в ожидании загрузки в европейских странах и на границе, но отрасль смогла обеспечить почти процент прироста, в то время как соседние государства просели по данному показателю.

В Минтрансе отметили: в 2020 году впервые водным транспортом был доставлен белорусский экспортный груз потребителям в cербский порт Панчево.

Если говорить о пассажирообороте, то за прошлый год он сократился на треть. "Причинами такого спада стали снижение мобильности населения внутри страны, отмена регулярных международных перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, сокращение количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом. Однако, несмотря на все сложности, Беларусь не закрывала свои аэропорты, продолжала выполнять полеты по открытым направлениям. Благодаря этому на родину смогли вернуться свыше 8 тыс. белорусских граждан", - рассказали в пресс-службе.

В 2020 году в отрасли был реализован ряд инвестиционных проектов. Введены в эксплуатацию автодороги Р122 Могилев - Чериков - Костюковичи, Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши (II очередь), М3 Минск - Витебск (обход н.п.Плещеницы), мост через Сож в Славгородском районе, завершена реконструкция аэродрома Орша.

Продолжилось совершенствование структуры управления транспортным комплексом страны. Создана Государственная администрация водного транспорта, усовершенствована система взимания платы за проезд по платным дорогам, расширена сфера внедрения новых технологий на транспорте и т.д.

В 2021 году планируется вырабатывать новые подходы и методы в решении задач, обеспечивать качественный рост производительности труда, сокращать непроизводительные расходы с направлением средств на инвестиции.

В сфере международных автомобильных перевозок предстоит усовершенствовать процедуру выдачи разрешений, создав действенный механизм их эффективного использования, а также продолжить работу по возможной отмене разрешительной системы. Необходимо законодательно урегулировать перевозки пассажиров с уклоном на цифровизацию. С учетом задачи пятилетки по увеличению доли электрифицированных транспортных средств до 30% будет расширяться применение электробусов.

В сфере железнодорожного транспорта акцент будет сделан на обеспечение финансовой устойчивости БЖД, развитие контейнерного сегмента грузовых перевозок, расширение географии и маршрутов следования. Кроме того, будет завершен проект по электрификации участков Гомель - Жлобин - Осиповичи и Жлобин - Калинковичи, продолжится обновление подвижного состава. Что касается работы пассажирского комплекса, то в приоритете - повышение его клиентоориентированности. Речь об ускорении поездов, внедрении новых форм продажи проездных документов и других новшествах.

В сфере воздушного транспорта будут работать над таким новым направлением, как подготовка пилотов на базе Белорусской государственной академии авиации. Внимание будет уделено развитию рынка грузовых авиаперевозок, продолжится обновление парка грузовых и пассажирских воздушных судов.

С учетом созданной Государственной администрации водного транспорта в 2021 году продолжится реформирование этой отрасли, в том числе разделение перевозочной и портовой деятельности. Также завершится внесение изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Беларуси.

Что касается дорожного хозяйства, будут реконструироваться юго-западный обход Могилева, три моста по проекту "Республиканские мосты и реконструкция автодороги М3". Завершится реконструкция автодорог Р53 Слобода - Новосады и Р23 Минск - Микашевичи. Также планируется заключить кредитное соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для реализации инвестпроекта "Реконструкция автомобильной дороги Р46" и соглашение на условиях государственно-частного партнерства по реконструкции М10.

В сфере международного сотрудничества планируется подписать ряд соглашений в области железнодорожного, водного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Приоритетные направления развития Минтранса на 2021-2025 годы заложены в госпрограммах "Транспортный комплекс" и "Дороги Беларуси". Как отметили в министерстве, выполнение поставленных задач послужит основой роста и повышения конкурентоспособности транспортных услуг на базе качественной и безопасной транспортной инфраструктуры.-0-

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