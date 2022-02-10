10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2021 году экспортировала продукции на $6,5 млрд. Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, занимавший до конца 2021 года должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия, в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Итоги прошлого года: 6,5 миллиарда валютной выручки - это абсолютный рекорд для нашей страны", - сказал Алексей Богданов.

В целом, отметил министр, за последние шесть лет экспорт белорусского продовольствия увеличился на 44%. Он также обратил внимание на географическую диверсификацию экспорта: "Мы научились не складывать яйца в одну корзину, по старой пословице. С 82 стран (расширили рынок. - Прим. БЕЛТА) до 116, куда мы поставили свою продукцию. Тоже абсолютный рекорд".-0-

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