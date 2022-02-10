Беларусь в 2021 году увеличила экспорт товаров и услуг до $49,2 млрд

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2021 году увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 32,5% до $49,261 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $94,751 млрд, что на 30,7% больше, чем за 2020 год. В том числе импорт составил $45,489 млрд (рост на 28,9%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $3,772 млрд (в 2020-м сальдо тоже было положительным - $1,898 млрд).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 34,1% до $78,838 млрд. Экспорт товаров увеличился на 37,4% до $39,023 млрд, импорт - на 31% до $39,814 млрд. Сальдо сложилось отрицательное в размере $791,1 млн (в 2020 году оно тоже было отрицательным и составляло $1,993 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 16,3% до $15,912 млрд. Экспорт услуг увеличился на 16,5% до $10,237 млрд, импорт - на 15,9% до $5,674 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $4,563 млрд (в 2020 году положительное сальдо составляло $3,891 млрд).-0-

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