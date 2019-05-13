Беларусь в I квартале снизила экспорт товаров и услуг на 1,9% до $9,7 млрд

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в первом квартале 2019 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,9% до $9,7 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $18,9 млрд, что на 2,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. В том числе экспорт составил $9,7 млрд (снижение на 1,9%), импорт - $9,2 млрд (снижение на 3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $433 млн (в январе-марте 2018 года - $337,7 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 3,1% до $15,7 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 3,2% до $7,6 млрд, импорт - на 2,9% до $8,1 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $515,9 млн (в первом квартале 2018 года оно также было отрицательным и составляло $509,9 млн).

Внешнеторговый оборот услуг за первый квартал достиг почти $3,2 млрд (100,6% к январю-марту 2018 года). Экспорт услуг составил почти $2,1 млрд (рост на 3%), импорт - $1,1 млрд (снижение на 3,6%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $948,9 млн (в январе-марте 2018 года положительное сальдо составляло $847,6 млн).-0-