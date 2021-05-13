Беларусь в I квартале увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5% до $10,3 млрд

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в первом квартале 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 19,5% до $10,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за три месяца составил $19,794 млрд, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $9,483 млрд (рост на 14,7%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $828 млн (в январе-марте 2020-го сальдо тоже было положительным - на уровне $357,4 млн).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 20,4% до $16,259 млрд. Экспорт товаров увеличился на 24,9% до $8,023 млрд, импорт - на 16,3% до $8,236 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $213,4 млн (в январе-марте 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $657,4 млн).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 4,1% до $3,534 млрд. Экспорт услуг увеличился на 3,8% до $2,287 млрд, импорт услуг - на 4,8% до $1,246 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $1,041 млрд (в январе-марте 2020 года положительное сальдо составляло $1,014 млрд).-0-