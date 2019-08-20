Беларусь в I полугодии сэкономила 442,2 тыс. т условного топлива благодаря энергосбережению

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря реализации энергосберегающих мероприятий Беларусь в январе-июне сэкономила 442,2 тыс. т топливно-энергетических ресурсов при задании на этот период 380 тыс. т, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

Так, использование в производстве современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов сократило потребление ресурсов на 126,7 тыс. т, оптимизация схем теплоснабжения - на 90,1 тыс. т, увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений и жилищного фонда - на 15,8 тыс. т.

Также проводилась модернизация котельных и технологических печей, внедрялись автоматические системы управления освещением и энергоэффективные осветительные устройства. Предприятия и организации стали больше использовать местные виды топлива.

"В I полугодии большинство целевых показателей государственной программы по энергосбережению выполнено. В целом по итогам года необходимо сэкономить 1 млн т условного топлива, энергоемкость валового внутреннего продукта должна снизиться на 1,5% к уровню 2018 года при темпах роста ВВП 104%", - отметили в департаменте.

По данным Белстата, за январь-май текущего года энергоемкость ВВП снизилась на 0,1% по отношению к соответствующему периоду 2018 года при увеличении ВВП на 1%. На формирование показателя негативное влияние оказал рост потребления топлива в качестве сырья для выпуска экспортной нетопливной продукции. Без учета этого фактора энергоемкость ВВП сократилась на 1,4%. Целевой показатель по доле местных ТЭР в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов увеличился до 15,9%.-0-