Беларусь в I полугодии снизила экспорт товаров и услуг на 2,8% до $19,9 млрд

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в первом полугодии 2019 года снизила экспорт товаров и услуг на 2,8% до $19,973 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $39,637 млрд, что на 2,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. В том числе экспорт составил $19,973 млрд (снижение на 2,8%), импорт - $19,663 млрд (снижение на 2,2%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $309,8 млн (в январе-июне 2018-го - $430,3 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 3,5% до $32,75 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 4,4% до $15,622 млрд, импорт снизился на 2,7% до $17,127 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,504 млрд (в январе-июне 2018 года оно также было отрицательным и составляло $1,257 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг за шесть месяцев достиг $6,886 млрд (вырос на 2,6%). Экспорт услуг показал рост на 3,5% до $4,35 млрд, импорт услуг вырос на 0,9% и составил $2,536 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $1,814 млрд (в январе-июне 2018 года положительное сальдо составляло $1,687 млрд).-0-