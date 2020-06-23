23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в июле закупит 1,58 млн т российской нефти, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках индикативного баланса на текущий год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн т нефти. Из них 1,495 млн т будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. т - по железной дороге", - сообщил Александр Тищенко.

"Остальные потребности планируется закрыть через танкерные поставки. Ведется работа по объемам и поставщикам", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, в III квартале график поставки нефти трубопроводным транспортом в Беларусь из РФ согласован на уровне 5,75 млн т.-0-