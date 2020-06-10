Беларусь в январе-апреле снизила экспорт товаров и услуг на 15,6% до $11,1 млрд

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - апреле 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 15,6% до $11,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за четыре месяца составил $21,7 млрд, что на 17,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе импорт составил $10,6 млрд (снижение на 18,9%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $502,1 млн (в январе - апреле 2019-го положительное сальдо было $85 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 20,4% до $17,3 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 20% до $8,3 млрд, импорт - на 20,7% до $9 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $804,3 млн (в январе - апреле 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло $1,1 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг снизился на 2,1% до почти $4,4 млрд. Экспорт услуг показал рост на 0,2% до более чем $2,8 млрд, импорт услуг снизился на 6,1% до $1,5 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $1,3 млрд (в аналогичном периоде прошлого года положительное сальдо составляло $1,2 млрд).-0-