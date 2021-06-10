Беларусь в январе-апреле увеличила экспорт товаров и услуг на 28,6% до $14,19 млрд

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - апреле 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 28,6% до $14,19 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за четыре месяца составил $27,461 млрд, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $13,272 млрд (рост на 24,4%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $915,9 млн (в январе - апреле 2020-го сальдо тоже было положительным - на уровне $361,4 млн).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 30,9% до $22,698 млрд. Экспорт товаров увеличился на 35,5% до $11,12 млрд, импорт - на 26,9% до $11,577 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $457 млн (в январе - апреле 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $915,4 млн).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 9% до $4,762 млрд. Экспорт услуг увеличился на 8,6% до $3,067 млрд, импорт услуг - на 9,6% до $1,694 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $1,372 млрд (в январе - апреле 2020 года положительное сальдо составляло $1,276 млрд).-0-