Беларусь в январе-августе снизила экспорт товаров и услуг на 1,7% до $27,3 млрд

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - августе снизила экспорт товаров и услуг на 1,7% до $27,323 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.
Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $54,124 млрд, что на 1,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В том числе импорт составил $26,801 млрд (снижение на 0,9%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $521,8 млн (в январе - августе 2018-го - $765,7 млн).
Внешнеторговый оборот товаров сократился на 2,5% до $44,469 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 3,4% до $21,316 млрд, импорт снизился на 1,7% до $23,152 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,836 млрд (в январе - августе 2018 года оно также было отрицательным и составляло $1,494 млрд).
Внешнеторговый оборот услуг за восемь месяцев достиг $9,654 млрд (вырос на 4,6%). Экспорт услуг показал рост на 4,5% до $6,006 млрд, импорт услуг вырос на 4,7% и составил $3,648 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $2,357 млрд (в январе - августе 2018 года положительное сальдо составляло $2,26 млрд).-0-