Беларусь в январе-феврале снизила экспорт товаров и услуг на 11% до $5,6 млрд

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - феврале 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 11% до $5,566 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за два месяца составил $10,706 млрд, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе импорт составил $5,14 млрд (снижение на 12,1%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $425,1 млн (в январе - феврале 2019-го положительное сальдо было $405 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 15% до $8,549 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 15,7% до $4,159 млрд, импорт - на 14,3% до $4,39 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $230,7 млн (в январе - феврале 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло $190 млн).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 5,3% и достиг $2,157 млрд. Экспорт услуг показал рост на 6,4% до $1,406 млрд, импорт услуг вырос на 3,2% до $750,7 млн. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $655,8 млн (в январе - феврале 2019-го положительное сальдо составляло $595 млн).-0-