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Экономика
10 сентября 2020, 15:32

Беларусь в январе-июле снизила экспорт товаров и услуг на 16,7% до $19,7 млрд

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-июле 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 16,7% до $19,731 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за семь месяцев составил $38,644 млрд, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе импорт составил $18,913 млрд (снижение на 19%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $818,1 млн (в январе-июле 2019-го положительное сальдо было $346,5 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 19,2% до $31,239 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 19,1% до $14,944 млрд, импорт - на 19,3% до $16,294 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,35 млрд (в январе-июле 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло $1,707 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг снизился на 11,4% до $7,405 млрд. Экспорт услуг сократился на 8,1% до $4,786 млрд, импорт услуг снизился на 17% до $2,618 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $2,168 млрд (в аналогичном периоде прошлого года положительное сальдо составляло $2,053 млрд).-0-

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