Беларусь в январе-июле снизила экспорт товаров и услуг на 1,9% до $23,6 млрд

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-июле 2019 года снизила экспорт товаров и услуг на 1,9% до $23,623 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $46,825 млрд, что на 1,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. В том числе экспорт составил $23,623 млрд (снижение на 1,9%), импорт - $23,202 млрд (снижение на 1,5%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $420,6 млн (в январе-июле 2018-го - $528,4 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 2,9% до $38,537 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 3,7% до $18,419 млрд, импорт снизился на 2,1% до $20,117 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,698 млрд (в январе-июле 2018 года оно также было отрицательным и составляло $1,43 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг за семь месяцев достиг $8,288 млрд (вырос на 4,1%). Экспорт услуг показал рост на 4,9% до $5,203 млрд, импорт услуг вырос на 2,8% и составил $3,084 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $2,118 млрд (в январе-июле 2018 года положительное сальдо составляло $1,959 млрд).-0-