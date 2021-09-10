Беларусь в январе-июле увеличила экспорт товаров и услуг на 32,2% до $26 млрд

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - июле 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 32,2% до $26,14 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за семь месяцев составил $50,27 млрд, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $24,13 млрд (рост на 27,8%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $2,01 млрд (в январе - июле 2020-го сальдо тоже было положительным - $891,9 млн).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 32,5% до $41,415 млрд. Экспорт товаров увеличился на 36,5% до $20,448 млрд, импорт - на 28,9% до $20,966 млрд. Сальдо сложилось отрицательное в размере $517,9 млн (в январе - июле 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $1,29 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 19,4% до $8,854 млрд. Экспорт услуг увеличился на 18,6% до $5,691 млрд, импорт - на 20,8% до $3,163 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $2,528 млрд (в январе - июле 2020 года положительное сальдо составляло $2,182 млрд).-0-