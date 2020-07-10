Беларусь в январе - мае снизила экспорт товаров и услуг на 17,4% до $13,6 млрд

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10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - мае 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 17,4% до $13,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА. Внешнеторговый оборот товаров и услуг за пять месяцев составил $26,5 млрд, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе импорт составил $12,9 млрд (снижение на 21%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $682,6 млн (в январе - мае 2019-го положительное сальдо было $114,4 млн). Внешнеторговый оборот товаров сократился на 21,9% до $21,3 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 21,2% до $10,2 млрд, импорт - на 22,4% до $11 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $882,3 млн (в январе - мае 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло $1,3 млрд). Внешнеторговый оборот услуг снизился на 6,4% до почти $5,2 млрд. Экспорт услуг сократился на 3,5% до $3,4 млрд, импорт услуг снизился на 11,3% до $1,8 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $1,6 млрд (в аналогичном периоде прошлого года положительное сальдо составляло $1,4 млрд).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!