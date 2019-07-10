Беларусь в январе-мае снизила экспорт товаров и услуг на 2,9% до $16,4 млрд

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-мае 2019 года снизила экспорт товаров и услуг на 2,9% до $16,412 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $32,687 млрд, что на 2,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. В том числе экспорт составил $16,412 млрд (снижение на 2,9%), импорт - $16,275 млрд (снижение на 1,4%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $136,7 млн (в январе-мае 2018-го - $391,7 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 2,8% до $27,205 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 4,2% до $12,926 млрд, импорт снизился на 1,5% до $14,279 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,353 млрд (в январе-мае 2018 года оно также было отрицательным и составляло $994,5 млн).

Внешнеторговый оборот услуг за пять месяцев достиг $5,482 млрд (вырос на 1%). Экспорт услуг показал рост на 2,3% до $3,486 млрд, импорт услуг снизился на 1,2% и составил $1,996 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $1,489 млрд (в январе-мае 2018 года положительное сальдо составляло $1,386 млрд).-0-