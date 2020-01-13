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13 января 2020, 16:59

Беларусь в январе-ноябре снизила экспорт товаров и услуг на 1,7% до $38 млрд

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - ноябре 2019 года снизила экспорт товаров и услуг на 1,7% до $38,082 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 11 месяцев 2019 года составил $75,849 млрд, что на 0,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2018-го. В том числе импорт составил $37,766 млрд (увеличение на 0,3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $315,8 млн (в январе - ноябре 2018-го - $1 млрд 92,2 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 2,4% до $61,996 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 4,2% до $29,45 млрд, импорт снизился на 0,6% до $32,546 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере чуть более $3 млрд (в январе - ноябре 2018 года отрицательное сальдо составляло $2 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 7,7% и достиг $13,852 млрд. Экспорт услуг показал рост на 8,2% до $8,632 млрд, импорт услуг вырос на 6,8% и составил $5,22 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $3,411 млрд (в январе - ноябре 2018 года положительное сальдо составляло более $3 млрд).-0-

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