Беларусь в январе-ноябре увеличила экспорт товаров и услуг до $44,5 млрд

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - ноябре 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 33,7% до $44,533 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 11 месяцев составил $85,088 млрд, что на 31,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе импорт составил $40,555 млрд (рост на 29,5%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $3,978 млрд (в январе - ноябре 2020-го сальдо тоже было положительным - $1,995 млрд).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 34,9% до $70,767 млрд. Экспорт товаров увеличился на 38,5% до $35,323 млрд, импорт - на 31,4% до $35,443 млрд. Сальдо сложилось отрицательное в размере $120 млн (в январе - ноябре 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $1,47 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 17,6% до $14,321 млрд. Экспорт услуг увеличился на 17,7% до $9,21 млрд, импорт - на 17,3% до $5,111 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $4,098 млрд (в январе - ноябре 2020 года положительное сальдо составляло $3,465 млрд).-0-