Беларусь в январе-ноябре увеличила экспорт товаров и услуг на 16% до $38,2 млрд

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-ноябре 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% до $38,2 млрд. Об свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в размере почти $75,7 млрд, что на 15,7% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. В том числе экспорт составил более $38,2 млрд (рост на 16%), импорт - более $37,4 млрд (рост на 15,3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $782,6 млн (в январе-ноябре 2017-го - $483,3 млн).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 16,3% почти до $63 млрд. Экспорт товаров увеличился на 17,1% до $30,3 млрд, импорт - на 15,6% до $32,6 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $2,3 млрд (в январе-ноябре 2017 года оно также было отрицательным и составляло $2,3 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг за 11 месяцев - на уровне $12,7 млрд (112,5% к аналогичному периоду 2017 года). Экспорт услуг составил $7,9 млрд (рост на 12%), импорт - $4,8 млрд (плюс 13,3%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $3 млрд (в январе-ноябре 2017 года оно было положительным и составляло $2,8 млрд).-0-