Беларусь в январе-октябре снизила экспорт товаров и услуг на 1,6% до $34,6 млрд

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-октябре снизила экспорт товаров и услуг на 1,6% до $34,612 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $68,665 млрд, что на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В том числе импорт составил $34,053 млрд (снижение на 0,3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $559,3 млн (в январе - октябре 2018-го - $1 млрд 29 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 2,6% до $56,195 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 4% до $26,83 млрд, импорт снизился на 1,3% до $29,365 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере более $2,5 млрд (в январе - октябре 2018 года оно также было отрицательным и составляло почти $1,8 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг за десять месяцев достиг $12,469 млрд (вырос на 7,1%). Экспорт услуг показал рост на 7,6% до $7,782 млрд, импорт услуг вырос на 6,4% и составил $4,687 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $3,095 млрд (в январе-октябре 2018 года положительное сальдо составляло более $2,8 млрд).-0-