Беларусь в январе-октябре увеличила экспорт товаров и услуг на 17,1%

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-октябре 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,1% до $34,7 млрд, свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $68,7 млрд, что на 17,2% больше, чем в январе-октябре 2017 года. В том числе экспорт составил $34,7 млрд, импорт - почти $34 млрд (рост на 17,3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $764,9 млн (в январе-октябре 2017-го - Br692,7 млн).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 18,2% до $57,2 млрд. Экспорт товаров увеличился на 18,5% до $27,6 млрд, импорт - на 17,9% до $29,6 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $2 млрд (в январе-октябре 2017 года оно также было отрицательным и составляло $1,86 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $11,5 млрд (112,7% к январю-октябрю 2017 года). Экспорт услуг составил $7,2 млрд (рост на 12,3%), импорт - $4,3 млрд (плюс 13,4%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $2,8 млрд (в январе-октябре 2017 года оно было положительным и составляло $2,55 млрд).-0-