Беларусь в январе-октябре увеличила экспорт туристических услуг в Китай почти на 15%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристических услуг Беларуси в Китай в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го вырос почти на 15%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт туристических услуг Беларуси в Китай растет. За 10 месяцев 2018 года к аналогичному периоду прошлого года он вырос почти на 15% и составил $4,73 млн. В итоге Китай занял третье место по экспорту туруслуг Беларуси после России и Украины", - сказал Виталий Грицевич.

Вырос и поток китайских туристов: в январе-октябре 2017 года в Беларусь приехали чуть более 16 тыс. жителей Поднебесной, за аналогичный период нынешнего года - почти 17,8 тыс. "Если брать по отдельным регионам, то, как информирует Госпогранкомитет, только жителей Гонконга въехало в страну в 100 раз больше - за 10 месяцев прошлого года Беларусь посетили 6 человек, за этот же период 2018 года - 617", - констатировал Виталий Грицевич.

В планах на 2019 год - продолжать развивать белорусско-китайский туризм. В частности, будет взят курс на участие в выставках туристической тематики. Также Беларусь продолжит принимать у себя ознакомительные туры китайских туроператоров и представителей СМИ. Виталий Грицевич не исключает, что будут разработаны новые маршруты. В дополнение к привычному Минск-Брест с помещением Мирского и Несвижского замков может быть рассмотрен вариант посещения Налибокской пущи и стеклозавода "Неман".-0-