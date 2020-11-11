Беларусь в январе-сентябре экспортировала в Украину продукции на $2,2 млрд

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - сентябре этого года поставила на экспорт в Украину продукции на $2,2 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед заседанием белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Украина - второй торгово-экономический партнер Беларуси. По результатам прошлого года товарооборот у нас не рекордный, но тем не менее это $5,8 млрд, а для примера скажу, что с Китаем у нас товарооборот $4,6 млрд. В этом году по итогам 9 месяцев есть, конечно, падение товарооборота, что происходит по объективным обстоятельствам, но у нас $2,2 млрд белорусских экспортных поставок, и это немалый экспортный портфель. Поэтому наша задача - не утратить наработанное и даже в непростых условиях пандемии искать новые проекты, коммерческие предложения, отвечать на сложности и вопросы, которые возникают у предприятий", - отметил руководитель палаты.

Между Беларусью и Украиной подписано более 200 соглашений, которые в основном носят экономический и отраслевой характер. "Многие белорусские предприятия имеют долгосрочные связи с партнерами в Украине. У нас 9 сборочных производств в Украине, более 100 субъектов товаропроводящей сети. Мы поставляем на украинский рынок очень широкую номенклатуру продукции - нефтепродукты, удобрения, тракторы, автобусы, бытовую химию, шины, продукты питания и продукцию деревообработки", - добавил он.

Председатель БелТПП считает, что сегодняшнее заседание белорусско-украинского консультативного совета является позитивным сигналом для бизнеса о том, что между странами сохраняется намерение поддерживать торгово-экономические связи, развивать их и совместно преодолевать сложности, связанные с пандемией.-0-