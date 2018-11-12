Беларусь в январе-сентябре увеличила экспорт товаров и услуг на 18%

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-сентябре 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18% до $31,06 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $61,26 млрд, что на 18% больше, чем в январе-сентябре 2017 года. В том числе экспорт составил $31,06 млрд, импорт - более $30,2 млрд (рост на 18,1%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $861,9 млн.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 18,8% до $50,97 млрд. Экспорт товаров увеличился на 18,9% до $24,6 млрд, импорт - на 18,7% до $26,3 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,69 млрд (в январе-сентябре 2017 года оно также было отрицательным и составляло $1,46 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $10,28 млрд (114,6% к январю-сентябрю 2017 года). Экспорт услуг составил $6,4 млрд (114,6%), импорт - $3,86 млрд (114,6%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $2,55 млрд (на 14,6% увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2017 года).-0-