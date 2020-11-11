11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - сентябре увеличила экспорт в Камчатский край на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"За девять месяцев 2020 года экспорт товаров из Беларуси в Камчатский край вырос на 23% и составил $726 тыс., в Челябинскую область - снизился на 1% и составил $62,3 млн, в Краснодарский край - снизился на 8% и составил $155,3 млн", - рассказали в пресс-службе.

В МАРТ в ноябре прошло заседание белорусской части рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Челябинской областью и Камчатским краем России. Также в формате видеоконференции состоялись встречи министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича с заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александром Руппелем и временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Камчатского края Евгением Чекиным. "Рассмотрены возможности наращивания поставок в данные российские регионы белорусской автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, лесозаготовительной техники, продукции предприятий нефтехимии, легкой промышленности, продовольственных товаров, а также экспорта туристических и образовательных услуг", - отметили в министерстве.

Основная цель таких межправительственных коллегиальных образований - содействовать предприятиям, представителям бизнеса в решении актуальных вопросов, возникающих при торгово-экономическом сотрудничестве между странами и регионами, а также устранять барьеры в торговле. Достигнутые на таком уровне договоренности закрепляются двусторонними документами, исполнение которых контролируют как белорусская, так и российская стороны.-0-