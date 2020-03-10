Беларусь в январе снизила экспорт товаров и услуг на 13,4%

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с январем 2019-го на 13,4% до $2,698 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за январь составил $5,102 млрд, что на 13,8% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года. В том числе импорт составил $2,404 млрд (снижение на 14,2%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $293,8 млн (в январе 2019-го положительное сальдо сложилось в размере $314,9 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 17,1% до $4,039 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 18% до $1,998 млрд, импорт - на 16,1% до $2,041 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $43,1 млн (в январе 2019 года сальдо было положительным и составляло $4,4 млн).

Внешнеторговый оборот услуг вырос на 1,5% и достиг $1,063 млрд. Экспорт услуг показал рост на 3,1% до $700,2 млн, импорт услуг снизился на 1,5% до $363,3 млн. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $336,9 млн (в январе 2019-го положительное сальдо составляло $310,5 млн).-0-