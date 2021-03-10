Беларусь в январе увеличила экспорт товаров и услуг на 13,5% до $3,057 млрд

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 13,5% до $3,057 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил более $5,6 млрд, что на 11% больше, чем за январь 2020 года. В том числе импорт составил свыше $2,6 млрд (рост на 8,2%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $425,4 млн (в январе 2020-го сальдо тоже было положительным - на уровне $261,8 млн).

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 15,1% до $4,6 млрд. Экспорт товаров увеличился на 19,4% до $2,36 млрд, импорт - на 10,9% до $2,26 млрд. Сальдо сложилось положительным в размере $100,2 млн (в январе 2020 года оно было отрицательным и составляло $61,2 млн).

Внешнеторговый оборот услуг снизился на 4,1% до $1,054 млрд. Экспорт услуг сократился на 3% до $689,9 млн, импорт услуг - на 6,1% до $364,7 млн. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $325,2 млн (в январе 2020 года положительное сальдо составляло $323 млн).-0-