Беларусь в мае получит из РФ 1,13 млн т нефти, работа с альтернативными источниками продолжится

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в мае планирует получить из РФ 1,13 млн т нефти, работа с альтернативными источниками продолжится. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"На май планы поставок из России подтверждены на уровне 1,13 млн т нефти. Продолжится работа и с альтернативными источниками. Объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков", - сказал Александр Тищенко.

По его словам, в апреле Беларусь, как и планировалось, получила около 2 млн т нефти.

"Из них 1,56 млн т - это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом. Остальной объем - танкерные поставки и собственная добыча", - уточнил пресс-секретарь "Белнефтехима".

Как сообщилось, с апреля поставки в Беларусь возобновили крупные российские нефтяные компании. Кроме того, в апреле для Мозырского НПЗ через порт Одессы была поставлена партия азербайджанской нефти, в ОАО "Нафтан" - партия норвежской нефти с перевалкой в Клайпедского порту. Оба танкера - по 85 тыс. т.-0-