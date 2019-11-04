Беларусь в начале 2020 года станет участником Международной организации комиссий по ценным бумагам

4 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь присоединится к Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в начале 2020 года, сообщил сегодня директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Алексей Красинский на семинаре Белорусской валютно-фондовой биржи "Рынок ценных бумаг Беларуси. Состояние и перспективы развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Все организационные мероприятия на сегодня проведены, никаких препятствий для вступления в IOSCO нет. В начале 2020 года Министерство финансов будет членом этой международной организации", - сказал Алексей Красинский.

Он рассказал, что с учетом присоединения Беларуси к Международной организации комиссий по ценным бумагам брокеры из стран-членов IOSCO получат доступ к биржевым торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Как сообщалось, правительство в июле 2019 года дало согласие на вступление Министерства финансов в Международную организацию комиссий по ценным бумагам в качестве ассоциированного члена.

Международная организация комиссий по ценным бумагам - международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг. Штаб-квартира организации находится в Мадриде (Испания). Основными задачами организации являются взаимодействие между комиссиями по ценным бумагам разных стран, обмен опытом государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг и внедрение новых методов регулирования рынка ценных бумаг.-0-