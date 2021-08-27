Беларусь в первом полугодии увеличила экспорт продовольствия в Турцию почти в 5 раз

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в первом полугодии увеличила экспорт продовольствия в Турцию в 4,8 раза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.В режиме видеоконференции состоялось первое заседание белорусско-турецкой рабочей группы по сельскому хозяйству: обсуждено развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран и намечены шаги для его активизации."Турция является для Беларуси важным торгово-экономическим партнером, - говорится в сообщении. - За первое полугодие 2021 года экспорт продовольствия в Турцию вырос в 4,8 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил $2,9 млн".Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании поставок в Турцию высококачественных продуктов питания, в первую очередь молочной продукции: масла сливочного, сыров, сухого обезжиренного и сухого цельного молока, - а в перспективе - и мясной продукции (говядины и птицы), произведенной в соответствии с требованиями "Халяль".-0-