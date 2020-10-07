Беларусь в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа - Минэнерго

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа. Об этом написала в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович, комментируя информацию, содержащуюся в меморандуме ПАО "Газпром", которая вчера была опубликована в СМИ.

"Беларусь своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа в Европу в рамках действующих двусторонних соглашений. Информация о "неких рисках" и "возможных сбоях в транзите" не имеет под собой никаких оснований", - заявила Ольга Козлович.

По ее словам, в Минэнерго рассчитывают, что представители международного бизнес-сообщества смогут объективно оценить ситуацию и сделать выводы на основе конкретных фактов.-0-