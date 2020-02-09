Беларусь в сотрудничестве с ЕБРР придерживается политики открытых дверей - Пивоварский

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития всегда придерживалась и придерживается политики открытых дверей. Об этом в программе "Контуры" на ОНТ заявил глава представительства банка в Беларуси Александр Пивоварский, сообщает БЕЛТА.

Александр Пивоварский отметил большой потенциал дальнейшего сотрудничества. ЕБРР в Беларуси может реализовывать проекты практически в любой отрасли. "Никто нас не ограничивает. Правительство очень гостеприимно к нам относится, - сказал глава представительства ЕБРР, назвав проводимую в отношении банка политику "политикой открытых дверей".

Сотрудничество с белорусскими властями он охарактеризовал как очень эффективное. "Когда нам что-то обещают, то всегда делают. А если не могут, то честно, открыто об этом говорят", - подчеркнул Александр Пивоварский.

По его словам, акционеры ЕБРР заинтересованы, чтобы банк наращивал свое присутствие в Беларуси. Ее кредитную историю глава представительства ЕБРР назвал отличной. "Мы уже около $3 млрд за всю историю (членства Беларуси в ЕБРР - Прим. БЕЛТА) инвестировали и не было ни одного списанного проекта", - обратил внимание Александр Пивоварский.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года, ей принадлежат 6002 акции (0,2% от общего числа). В 2019-м годовой объем инвестиций банка в страну достиг беспрецедентного уровня, превысив рекорд 2018 года в 360 млн евро, и составил 390 млн евро. Это позволило Беларуси занять девятое место среди стран по годовому объему операций ЕБРР в 2019 году. Наибольшую финансовую помощь от банка получили Египет, Украина и Турция.

Общее количество годовых инвестиций ЕБРР в прошлом году также достигло рекордных показателей за всю историю банка - 10,1 млрд евро, которые были вложены в 452 проекта (в 2018-м - 9,5 млрд евро).-0-