Беларусь ведет переговоры об открытии в японском Оме Белорусского торгового салона

23 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин 23 марта провел встречу с мэром города Оме префектуры Токио Кеичи Хаманакой. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Японии.

"Белорусский дипломат проинформировал японскую сторону о развитии двустороннего межрегионального сотрудничества и перспективных экономических, гуманитарных проектах. Собеседники достигли договоренности о начале сотрудничества в сфере массовых видов спорта, в частности, гребли. Речь шла о возможном участии белорусских спортсменов в знаменитом марафоне, который ежегодно проводится в Оме с 1967 года", - говорится в сообщении.

Японская сторона поддержала предложение о проведении переговоров касательно открытия в городе Оме Белорусского торгового салона. "Целью данного экономического проекта является создание для японских бизнесменов площадки с предложениями белорусских предприятий-экспортеров", - пояснили в посольстве.

Посол Руслан Есин и мэр Оме Кеичи Хаманака

В этот же день посол Беларуси в Японии провел переговоры с вице-президентом банка Ome Shinkin Bank, имеющего столетнюю историю деятельности, относительно налаживания белорусско-японского сотрудничества в финансовой сфере.

Кроме того, состоялись встречи белорусского дипломата с директором японской компании NBR Сего Фурусавой и президентом компании Hotman Сакамото Масаюки, на которых шла речь о перспективах сотрудничества с белорусскими предприятиями легкой промышленности.

По информации белорусского посольства, в настоящее время основная статья белорусского экспорта товаров в Японию - калийные удобрения. На японский рынок также поставляются текстильная продукция, молочная, изделия деревообработки, приборы и измерительная аппаратура. В 2020 году был создан Белорусско-японский бизнес-клуб, объединяющий представителей деловых кругов Японии, сотрудничающих или заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью.-0-

Фото посольства Беларуси в Японии