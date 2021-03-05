Беларусь ведет переговоры по привлечению ресурсов международных финорганизаций на инфраструктурные проекты

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь рассказал о планах Беларуси по привлечению ресурсов международных финансовых организаций на инфраструктурные проекты во время заседания коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из источников инвестиций - ресурсы международных финансовых организаций. Только за последние четыре года заключены кредитные соглашения на сумму более 1 млрд евро. Это проекты в сфере реконструкции автомобильных дорог, энергоэффективности, твердых отходов и так далее. Однако в 2020 году сотрудничество было значительно осложнено. Тем не менее нам удалось привлечь 190 млн евро от Всемирного банка на проекты в социальной сфере, в том числе поддержку системы здравоохранения в период пандемии. За счет этих средств сегодня закупается медицинское оборудование", - сказал Юрий Чеботарь.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, работа в этом направлении будет продолжаться. Ведутся переговоры по привлечению ресурсов на инфраструктурные проекты. "Будем искать альтернативные варианты, в первую очередь с теми, кто готов подставить Беларуси плечо. Это Евразийский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а также Фонд международного развития ОПЕК. Задачу по выстраиванию диалога с другими банками мы с повестки, конечно, не снимаем, будем искать пути и возможности для этого", - отметил первый замминистра.-0-