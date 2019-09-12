Беларусь видит большие перспективы в инвестиционном взаимодействии с Турцией - Рыбак

12 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь видит большие перспективы в инвестиционном взаимодействии с Турцией. Об этом заявил журналистам Виктор Рыбак, который сегодня назначен послом Беларуси в Турции и по совместительству в Ираке, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Рыбак обратил внимание на то, что Турция является для Беларуси важным торгово-экономическим партнером, развивается полноформатное двустороннее сотрудничество. За последние три года был значительно активизирован политический диалог на всех уровнях, в том числе высшем и высоком. В 2016 году состоялся визит Президента Турции в Беларусь, в свою очередь глава белорусского государства в апреле этого года посетил Турцию. Достигнуты договоренности по наращиванию взаимного товарооборота до $1,5 млрд.

"Главная задача в том, чтобы сбалансировать торговые отношения между странами. Такая политическая воля и с турецкой стороны есть. Во время недавнего визита министра иностранных дел Турции в Беларусь турецкая сторона подтвердила готовность прорабатывать с нами пути сбалансирования взаимного товарооборота", - сказал Виктор Рыбак.

Он также подчеркнул важность реализации совместных проектов и открытия представительств белорусских компаний в Турции.-0-