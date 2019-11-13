Беларусь вместе с "Райффайзен Банк" рассчитывает реализовать крупный инфраструктурный проект на финрынке

13 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь нацелена на долгосрочное сотрудничество с австрийским "Райффайзен Банк", целью чего является развитие финансового рынка. Об этом в Вене заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока рано говорить о результатах этого сотрудничества. Но то, о чем мы договорились, может действительно придать очень большой импульс дальнейшему развитию финансового сектора и расширению инвесторской базы. Все ценные бумаги, которые сегодня торгуются на рынке, и которые будут торговаться на рынке Беларуси в будущем. Это большой инфраструктурный проект", - рассказал министр.

Говоря о сроках он сказал, что названный проект постараются реализовать в течение следующего 2020 года и с 2021 года представить совершенно новое инфраструктурное решение по работе на рынке, расширению инвесторской базы. "Привести большой объем инвестиций именно через каналы финансового рынка. Это будет действительно совершенно новая реальность для финансового рынка Беларуси. Но работа предстоит достаточно большая. Мы в начале пути. Мы начали эти обсуждения, переговоры", - отметил Максим Ермолович.-0-

Беларусь обсуждает с "Райффайзен Банк" возможности дальнейшего выхода на рынок еврооблигаций Это для нас уже стандартная практика. "Райффайзен Банк" участвовал в дебютном размещении еврооблигаций. Дважды мы успешно размещали еврооблигации, привлекли $2 млрд. На рынок вышел Банк развития. Во всех этих сделках принимал участие "Райффайзен Банк", - сказал министр финансов Максим Ермолович.