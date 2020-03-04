Беларусь внесла новые предложения в проект стратегии евразийской интеграции до 2025 года

4 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Члены Совета Евразийской экономической комиссии сегодня согласовали еще несколько позиций проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Обсуждение документа прошло в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Страны уже согласовали более 320 позиций, остаются несогласованными только восемь мероприятий. Кроме того, поступили еще девять новых предложений от Беларуси, Казахстана и России, которые необходимо обсудить и согласовать в ближайшее время", - отметил по итогам обсуждения председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

На совещании были согласованы формулировки в сфере антимонопольного регулирования, в области налогообложения и торговой политики.

"Проект стратегии до 2025 года - принципиально новый формат в Евразийском экономическом союзе, поскольку включает конкретные меры и механизмы прямого действия", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

ЕЭК ведет работу над документом совместно со странами ЕАЭС в соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета. Очередной раунд обсуждения назначен на 16 марта. Доработанный проект будет вынесен на рассмотрение глав правительств стран ЕАЭС в апреле. Планируется, что окончательно стратегия будет утверждена главами государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае.-0-