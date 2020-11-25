Беларусь внесла в комитет по спорам в ЕАЭС вопросы о маркировке лекарств и поставках стройматериалов

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь внесла на рассмотрение в комитет по устранению спорных ситуаций при перемещении товаров через границы стран Евразийского экономического союза вопросы, связанные с маркировкой лекарств и поставками нерудных стройматериалов. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время комитетом по устранению спорных ситуаций прорабатывается ряд вопросов для рассмотрения, - сказала Ия Малкина. - Например, вопрос маркировки лекарственных препаратов, который беспокоит фармацевтические компании Беларуси; вопрос внедрения положительных практик системы отслеживания международных транзитных перевозок с использованием навигационных пломб".

"По обращению Республики Беларусь рассматривается вопрос ограничений при поставках нерудных строительных материалов, - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Россия обратилась с запросом о правовом регулировании деятельности пассажирских перевозок автомобилями такси, в том числе с использованием онлайн-платформ".-0-