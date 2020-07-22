22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь возобновила импорт электроэнергии из Украины, сообщили БЕЛТА в Министерстве энергетики.
"Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве на паритетной основе, когда при технической возможности и экономической целесообразности осуществляются взаимовыгодные поставки электроэнергии в рамках энергосистем наших стран", - отметили в пресс-службе.
Как сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины "Энергоатом", экспорт произведенной на украинских АЭС электроэнергии в Беларусь начался в полночь 22 июля.
"В Беларусь направлен реализованный на Украинской энергетической бирже объем - 12 тыс. МВт.ч электроэнергии базовой нагрузки поставкой в период с 22 по 31 июля по средневзвешенной цене 948 грн/МВт.ч", - проинформировали в украинской компании.-0-