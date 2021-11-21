Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о прекращении поставок электроэнергии в Украину в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений. Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину рассматривалась белорусской стороной с учетом технических возможностей.-0-