26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вступает в Международную организацию комиссий по ценным бумагам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №436 от 1 июля 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В целях обеспечения эффективного сотрудничества Министерства финансов с Международной организацией комиссий по ценным бумагам Совет Министров согласился с предложением Министерства финансов о его вступлении в данную организацию в качестве ассоциированного члена.

Согласно постановлению уплата ежегодного взноса, связанного с членством Минфина в данной международной финансовой организации, может осуществляться за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых в установленном порядке на эти цели в законе о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Международная организация комиссий по ценным бумагам - международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг. Штаб-квартира организации находится в Мадриде (Испания). В настоящее время (по состоянию на май 2019-го) в организации состоят 225 участников. Члены организации регулируют рынки ценных бумаг, на которые приходится более 95% мирового рынка ценных бумаг.-0-