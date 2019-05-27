Беларусь ввела временный запрет на вывоз необработанных шкур КРС за пределы ЕАЭС

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров установил временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС необработанных шкур крупного рогатого скота. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 мая 2019 года №334, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Министерству иностранных дел Беларуси поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета и внести на ее рассмотрение предложение о введении данной меры на таможенной территории ЕАЭС.
Документ принят в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и указом от 5 апреля 2016 года №124 "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности".
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.-0-
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