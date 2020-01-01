Беларусь вводит автоматическое лицензирование стальных труб

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 4 июня 2019 года №90 с 1 января вводит автоматическое лицензирование стальных труб, сообщает БЕЛТА.

Для ввоза на территорию Евразийского экономического союза указанного товара субъекту хозяйствования необходимо иметь разрешение, выдаваемое Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Ранее также сообщалось, что согласно решению Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года №137, а также постановлению Совета Министров от 3 декабря 2019 года №831 Беларусь с декабря прошлого года вводит по 30 ноября 2020-го лицензирование импорта горячекатаного проката из углеродистых и легированных сталей в листах и рулонах.

Для получения лицензии субъектам хозяйствования необходимо иметь часть квоты. Ее распределением занимается Министерство промышленности.-0-