19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит лицензирование импорта горячекатаного проката и стальных труб. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года №137, а также постановлением Совета Министров от 3 декабря текущего года №831 с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2020-го вводится лицензирование импорта горячекатаного проката из углеродистых и легированных сталей в листах и рулонах", - говорится в сообщении ведомства.

Для получения лицензии субъектам хозяйствования необходимо иметь часть квоты. Ее распределением занимается Министерство промышленности.

Кроме того, в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 4 июня этого года №90 с 1 января 2020 года вводится автоматическое лицензирование стальных труб. Для ввоза на территорию Евразийского экономического союза указанного товара субъекту хозяйствования необходимо иметь разрешение, выдаваемое Министерством антимонопольного регулирования и торговли.-0-