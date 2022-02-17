Беларусь вводит лицензирование вывоза сахара

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит лицензирование вывоза белого кристаллического сахара. Соответствующее решение принято постановлением Совета Министров №82 от 15 февраля 2022 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению вывоз сахара вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с "Белгоспищепромом".

Разовые лицензии выдаются в порядке, аналогичном установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение №7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства Беларуси и в качестве припасов. Также оно не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, помещенных под таможенные процедуры в стране ЕАЭС и перемещаемых транзитом через территорию Беларуси.

Основные положения постановления вступают в силу после официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.-0-