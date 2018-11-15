Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта некоторых видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №819 от 14 ноября 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно документу, экспортерам лесоматериалов из твердолиственных пород необходимо будет получать разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород согласовывается концерном при наличии заключенного между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами Евразийского экономического союза аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии данного документа.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.-0-